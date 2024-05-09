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المحاولا مستمرة لإنقاذ 44 عاملا من تحت أنقاض مبنى في جنوب أفريقيا

منذ 55 دقيقة
اثنان من عمال الانقاذ في موقع انهيار مبنى في جورج بجنوب أفريقيا - رويترز

اثنان من عمال الانقاذ في موقع انهيار مبنى في جورج بجنوب أفريقيا - رويترز

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يعيش أقارب 44 من عمال البناء المحاصرين تحت أنقاض مبنى في مدينة جورج بجنوب أفريقيا يوما رابعا من الانتظار المؤلم الخميس فيما تسابق معدات ثقيلة في مكان الواقعة الزمن للعثور على ناجين.

وأكدت أحدث البيانات الصادرة عن بلدية مدينة جورج مقتل ثمانية من بين 81 شخصا كانوا في الموقع عندما انهار المبنى المكون من خمسة طوابق يوم الاثنين، فيما لا يزال 29 على قيد الحياة بينهم 16 مصابا في حالة حرجة.

وذكرت هيئة الإذاعة الرسمية في جنوب أفريقيا (إس.إيه.بي.سي) أن السلطات لم تعلن هوية المفقودين رغم تداول قائمة أسماء بين مجموعات من الأقارب المتواجدين في الموقع منذ الواقعة في محاولة لمعرفة مصير ذويهم.

وقال مسؤول في إدارة الكوارث يوم الثلاثاء إن فرق الإنقاذ سمعت أصوات ناجين محاصرين، إلا أن السلطات لم تعلن أي تطورات منذ ذلك الحين.

ولم تتضح بعد أسباب انهيار المبنى الذي دعا الرئيس سيريل رامابوسا إلى إجراء تحقيق بشأنه.

    المصدر :
  • رويترز

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