المحكمة الأمريكية تمنح ترامب فوزاً بقضية "عدم الأهلية" في كولورادو

منحت المحكمة العليا الأمريكية نصرا كبيرا لدونالد ترامب اليوم الاثنين 4 مارس/آذار 2024، في الوقت الذي يواصل فيه حملته للعودة لرئاسة الولايات المتحدة، حيث قررت منع الولايات الأمريكية من استبعاد مرشحين لمناصب اتحادية بموجب بند دستوري يتضمن التمرد ونقضت بذلك قرارا قضائيا سابقا كان يستبعده من المنافسة في كولورادو.

وألغى القضاة بالإجماع قرارا اتخذته المحكمة العليا في كولورادو في 19 ديسمبر كانون الأول بمنع ترامب من المنافسة في الاقتراع التمهيدي للحزب الجمهوري في الولاية غدا الثلاثاء. وكان قضاة المحكمة العليا في كولورادو توصلوا إلى أن التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي يحرمه من تولي منصب عام مرة أخرى.

وخلصت محكمة كولورادو إلى أن ترامب شارك في تمرد بسبب تحريضه ودعمه لهجوم أنصاره على مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في السادس من يناير كانون الثاني 2021.

وترامب هو المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

ومنافسه الوحيد المتبقي على ترشيح الحزب الجمهوري هو حاكمة ولاية ساوث كارولاينا السابقة نيكي هيلي.

وجاء الحكم عشية الثلاثاء الكبير، وهو اليوم الذي تُجرَى فيه الانتخابات التمهيدية للأحزاب في معظم الولايات.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي مباشرة بعد صدور الحكم “فوز كبير لأمريكا!!!”.