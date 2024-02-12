المحكمة الجنائية الدولية: نُحقق في أي جرائم يُزعم ارتكابها في غزة

أفاد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الاثنين 12 فبراير/شباط، إن المحكمة تحقق بجد في أي جرائم يُزعم ارتكابها في غزة.

وأضاف: كما أكدت مرارا، أولئك الذين لا يلتزمون بالقانون ليس لهم أن يشتكوا لاحقا عندما يتحرك مكتبي في إطار الولاية التي لديه.

اعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن قلقه إزاء أنباء عن هجوم قد ينفذه الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة.

وقال خان في بيان عبر منصة إكس: يجري المضي قدما في هذا الأمر باعتباره مسألة ملحة للغاية، بهدف تقديم المسؤولين عن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي إلى العدالة.

وأضاف المدعي العام للمحكمة أن إسرائيل لم تجر أي تغيير ملحوظ في سلوكها منذ زيارة قام بها إلى الأراضي الفلسطينية العام الماضي.

كما عبر خان عن القلق إزاء التقارير حول القصف الإسرائيلي على رفح والاقتحام المحتمل للمدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في وقت سابق اليوم إن عدد القتلى الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 28 ألفا و340 قتيلا منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.