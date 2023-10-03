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خطوة تغضب روسيا.. أرمينيا تصادق على نظام المحكمة الجنائية

منذ 57 دقيقة
المحكمة الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية الدولية

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صادق البرلمان الأرميني، الثلاثاء، على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، مما يمهّد الطريق أمام يريفان للانضمام إلى هذه المحكمة، وهي خطوة أثارت حفيظة حليفتها التقليدية موسكو، بحسب وكالة فرانس برس.

وفي أعقاب مداولات سريعة، صادق البرلمان على نظام روما بغالبية 60 صوتا مقابل 22.

وسبق لموسكو أن حذرت من أن انضمام يريفان إلى المحكمة التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على خلفية غزو أوكرانيا، سيكون خطوة “عدائية للغاية”.

وكان مسؤولون أميركيون قد كشفوا في يوليو الماضي، أن الرئيس جو بايدن، “طلب من حكومته مشاركة الأدلة التي تثبت ارتكاب روسيا لجرائم حرب في أوكرانيا مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد أن ترددت واشنطن سابقا في إقرار هذه الخطوة”، وفقا لـ”بلومبرغ”.

واتُهمت القوات الروسية باستهداف المدنيين وارتكاب فظائع في عدد من البلدات الأوكرانية، مثل بوتشا، حيث تم الإبلاغ عن أدلة على وجود مقابر جماعية وتعذيب وإعدامات، بحسب بلومبرغ.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”، التي كانت أول من نشر خبر تكليف بايدن لحكومته بإطلاع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على الأدلة، إن “وكالات المخابرات الأميركية جمعت تفاصيل عن قيام المسؤولين الروس بضرب البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، عمدا، وترحيل الأطفال الأوكرانيين، وقدمتها للمحكمة فعلا”.

وروسيا ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية، وتنفي ضلوعها بارتكاب جرائم خلال الحرب في أوكرانيا.

يذكر أن الولايات المتحدة أيضا ليست عضوة بالمحكمة الجنائية الدولية.

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