المحكمة الدستورية الروسية: تؤكد قانونية معاهدات ضمّ الأراضي الأوكرانية

قضت المحكمة الدستورية الروسية، الأحد، بقانونية معاهدات ضمّ الأراضي الأوكرانية التي وقع عليها الرئيس فلاديمير بوتين وزعماء المناطق الانفصالية والمحتلّة في أوكرانيا الجمعة في الكرملين.

وأفادت وثيقة نشرت بأنّ المحكمة “تعترف” بالمعاهدات الموقعة بين موسكو وأقاليم أوكرانيا الأربع وهي خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوغانسك على أنها “تتماشى مع دستور الاتحاد الروسي”.

وبعد حفل التوقيع على ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا الجمعة، أكد الرئيس بوتين أن روسيا ستحقق “النصر” في النزاع مع أوكرانيا، وذلك خلال تجمع في الساحة الحمراء بوسط موسكو احتفالاً بضم أربع مناطق أوكرانية.

وقال الرئيس الروسي، على وقع تصفيق آلاف من أنصاره رفع بعضهم الأعلام الروسية، إن هذا الانضمام أنشأ أوكرانيا جديدة، مؤكداً أنه لا أحد سأل الملايين عن رأيهم عند انهيار الاتحاد السوفيتي.

كما أضاف أن العملية العسكرية في أوكرانيا دعم لخيار المواطنين بالانضمام لروسيا، داعياً مواطنيه إلى احترام الأوكرانيين الذين انضموا إلى روسيا.

كما وجه حديثه للأوكرانيين الذين يسكنون المناطق التي وقّع على انضمامها إلى روسيا، قائلاً “أهلا بعودتكم لبلادكم”.

من جهته، هدد الرئيس الأميركي جو بايدن، سيد الكرملين بأن العالم لن يخضع أمامه، وأن واشطن لن تعترف بضم زابوريجيا وخيرسون ودونيتسك ولوغانسك إلى روسيا.

كما تابع في مداخلة في البيت الأبيض الجمعة، أنه لا يمكن لبوتين الاستيلاء على أراضي بلد مجاور والنجاة بفعلته، وفق قوله.

وأضاف بأن الرئيس الروسي بات يعاني من تداعيات الحرب في أوكرانيا، واستشهد بتصرفات نظيره الأخيرة.

ورأى بايدن أن بوتين يختلق “الأكاذيب” باتهامه واشنطن بتخريب خط نورد ستريم للغاز، معلناً استعداد بلاده للدفاع عن كل حلفائها في الناتو من تهديدات روسيا.