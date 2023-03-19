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المحكمة الدستورية الكويتية تقضي ببطلان انتخابات 2022 وعودة البرلمان السابق

منذ 5 دقائق
علم الكويت

علم الكويت

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قضت المحكمة الدستورية بالكويت اليوم الأحد ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر أيلول الماضي وعودة البرلمان السابق.

وجاء في نص الحكم أن المحكمة قضت “بإبطال عملية الانتخابات برمتها التي جرت في 29 سبتمبر في الدوائر الخمس وعدم صحة من أعلن فوزهم فيها… وأن يستعيد المجلس المنحل سلطته الدستورية من تاريخ هذا الحكم كأن الحل لم يكن”.

يأتي الحكم في وقت تجددت فيه التوترات بين البرلمان المنتخب والحكومة. وكان ولي العهد الكويتي تحرك العام الماضي لإنهاء الخلاف السياسي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة حقق فيها أعضاء المعارضة مكاسب.

    المصدر :
  • رويترز

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