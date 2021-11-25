الجمعة 21 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 26 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المحكمة العسكرية تفرج عن مقدم برامج انتقد الرئيس التونسي

منذ 7 ساعات
الرئيس التونسي قيس سعيد

الرئيس التونسي قيس سعيد

A A A
طباعة المقال

أطلقت المحكمة العسكرية في تونس، اليوم الخميس، سراح مقدم برامج في تلفزيون مقرب من حزب “النهضة” كان موقوفا منذ نحو شهرين إثر انتقاده الشديد للرئيس التونسي قيس سعيّد.

وقال محامي مقدم البرامج عامر عياد سمير بن عمر إن المحكمة العسكرية قررت الإبقاء على موكله “في حالة سراح”، مضيفاً أنه سيبقى على ذمة التحقيق في القضية.

وأوقفت قوات الأمن التونسية مطلع أكتوبر مقدم البرامج في قناة “الزيتونة” الخاصة عامر عياد والنائب عبد اللطيف العلوي في البرلمان المجمد أعماله.

وعزا المحامي بن عمر آنذاك سبب التوقيف إلى “التعبير عن بعض الآراء خلال هذا البرنامج”، مشيراً إلى أن “عملية التوقيف جاءت بطلب من القضاء العسكري”، والتهمة “هي التآمر المقصود به تبديل هيئة الدولة”.

ووجه عامر عياد في مقدمة برنامجه انتقادات شديدة لسعيّد، وقال في تعليقه على قرار تعيين رئيسة الحكومة نجلاء بودن: “هي أول امرأة تنال شرف قيادة الانقلاب، لن تكون رئيسة حكومة… بل ستكون فقط خادمة للسلطان ومنفذة لأوامره”.

    المزيد من أخبار العالم

    بريطانيا تسجل إصابات مرعبة بكورونا
    الصحية البريطانية: قلقون إزاء سلالة جديدة من “كورونا” انتشرت في جنوب إفريقيا
    الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان
    بعد ساعات من الخروج منه.. الرئيس التشيكي يعود إلى المستشفى
    رئيس الهيئة الفدرالية لتنفيذ العقوبات ألكسندر كالاشنيكوف
    مقاطع فيديو “مروعة” تطيح برئيس الهيئة الفدرالية لتنفيذ العقوبات في روسيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    العلم يبرهن على وجود الله للمرة الأولى.. كتاب اشترك فيه 20 فيلسوفاً وعالماً يثير ضجة كبيرة في فرنسا
    الدولار و الليرة اللبنانية
    “هستيريا التحليق” تهيمن على دولار السوق السوداء.. فكم سجل مساء اليوم؟
    حبة دواء
    عقار ثوري في عالم الطب.. يزيل 11% من الوزن