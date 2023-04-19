المحكمة العليا الأميركية ترفض "طعن" بنك تركيّ.. والسبب إيران!

رفضت المحكمة العليا الأميركية، الأربعاء، حجّة “الحصانة السيادية” التي دفع بها بنك حكومي تركي يلاحق في الولايات المتحدة بتهمة انتهاكه العقوبات المفروضة على إيران، في قضية تفاقم التوتر في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وفي 2019 وجّه القضاء الأميركي إلى بنك خلق اتّهامات جنائية بالمشاركة في مخطط استمرّ عاماً لتبييض مليارات الدولارات من عائدات بيع النفط والغاز الطبيعي الإيراني في انتهاك للعقوبات الأميركية.

واستُخدمت هذه الأموال لشراء الذهب وسُجّلت التعاملات الخاصة بذلك على أنّها مشتريات لمواد غذائية وأدوية كي تشملها الإعفاءات من العقوبات لأسباب إنسانية، بحسب السلطات الأميركية.