المحكمة العليا الإسبانية تأمر بحظر تطبيق "تلغرام"

أمرت المحكمة العليا الإسبانية بحظر خدمة المراسلة الفورية تليغرام مؤقتا في كافة أرجاء البلاد بعد شكاوى من شركات الإعلام المحلية بشأن تداول المحتوى المملوك لها عبر المنصة بدون تصريح منها، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

ووفقا للأمر الصادر عن المحكمة، فإن خدمة تليغرام ستوقف بداية من غدا الاثنين، وسيكون لزاما على شركات الاتصالات المحلية تنفيذ أمر المحكمة في إسبانيا في أثناء التحقيقات.

واشتكت شركات إعلامية إسبانية منصةَ تليغرام إلى القضاء الإسباني، ومنها شركات “آرتيس ميديا” (Atresmedia) و”ميديا ست” (Mediaset) و”تيليفونيكا” (Telefonica) و”موفيستار” (Movistar) و”إيغيدا” (Egeda)، وهي شركات إعلامية رئيسية.

واتهمت الشركات الإعلامية المنصة بنشر المحتوى الذي تنتجه المحمي بموجب حقوق الطبع والنشر، بدون ترخيص منها.

وكان قاضي المحكمة العليا الإسبانية، سانتياجو بدراز قد طلب من الشركة المالكة للتطبيق إرسال معلومات معينة تخص تلك القضية، وقد أمر بحظر التطبيق بعد عدم الرد على طلبه، وفقا لما ذكره موقع “يورو نيوز” الإخباري.

وتحتل تليغرام المرتبة الرابعة في قائمة خدمات المراسلة الفورية الأكثر انتشارا في إسبانيا، إذ يستخدمها تقريبا خُمس السكان، بما يزيد على 8 ملايين مستخدم، وفق بعض التقديرات.

ومن المتوقع أن يستمر حجب التطبيق في إسبانيا لأيام معدودة فقط، وفق مصادر قضائية.

ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض الدول التي تحجب تطبيق تليغرام في الوقت الحالي، ومنها الصين وتايلند وكوبا وباكستان وغيرها من الدول لأسباب سياسية، كما حُجب التطبيق مؤقتا في دول أخرى لأسباب مختلفة.

وتُعد تليغرام من أكبر خدمات المراسلة الفورية الأكثر انتشارا في العالم بما يزيد على 900 مليون مستخدم، وفق إحصائيات حديثة.