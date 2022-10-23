المحكمة العليا الإسرائيلية تجيز للحكومة إقرار اتفاق الترسيم مع لبنان

أجازت المحكمة العليا الإسرائيلية للحكومة الاستمرار في إقرار اتفاق الحدود البحرية مع لبنان.
يذكر أنه أكدت الرئاسة اللبنانية، سابقاً أن بيروت لم تقدم خلال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل “أي تنازلات ولا خضعت لأي مساومات أو مقايضات أو صفقات أو إرادات دول خارجية”.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي، إن “ما تحقق على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هو نتيجة قرار لبناني يعكس وحدة الموقف الوطني، وحصيلة مفاوضات شاقّة وصعبة قادها الفريق اللبناني المفاوض مع الوسيط الأميركي”.
ولفتت إلى أن “كل ما يروّج من تحليلات ومقالات عكس ذلك هو محضّ افتراء ولا تنطبق مع الواقع، ومعيب أن تصدر عن جهات يفترض أن تقف إلى جانب دولتها والمسؤولين فيها”.