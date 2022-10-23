المحكمة العليا الإسرائيلية تجيز للحكومة إقرار اتفاق الترسيم مع لبنان

أجازت المحكمة العليا الإسرائيلية للحكومة الاستمرار في إقرار اتفاق ‏الحدود البحرية مع لبنان.‏

يذكر أنه أكدت الرئاسة اللبنانية، سابقاً أن بيروت لم تقدم خلال مفاوضات ‏ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل “أي تنازلات ولا خضعت لأي ‏مساومات أو مقايضات أو صفقات أو إرادات دول خارجية”.‏

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي، إن “ما ‏تحقق على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هو نتيجة قرار لبناني ‏يعكس وحدة الموقف الوطني، وحصيلة مفاوضات شاقّة وصعبة قادها ‏الفريق اللبناني المفاوض مع الوسيط الأميركي”.‏

ولفتت إلى أن “كل ما يروّج من تحليلات ومقالات عكس ذلك هو محضّ ‏افتراء ولا تنطبق مع الواقع، ومعيب أن تصدر عن جهات يفترض أن ‏تقف إلى جانب دولتها والمسؤولين فيها”.‏