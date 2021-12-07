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المحكمة العليا الرومانية تبرئ رئيس الوزراء السابق أدريان ناستاس

منذ 7 ساعات

ناستاس

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برأت محكمة النقض الرومانية العليا رئيس الوزراء السابق أدريان ناستاس، الذي أدين في قضيتي فساد.

وأشارت وكالة “Agerpres” الرومانية، إلى أن “ناستاس حكم عليه في عام 2012 بالسجن لمدة عامين بتهمة الاستخدام غير القانوني لأموال شركات خاصة في الحملة الانتخابية لعام 2004، وفي عام 2014 بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة الرشوة والابتزاز، وحكم عليه بالسجن 4.5 سنوات، وكان وراء القضبان لأكثر من عامين، بعد الإفراج المشروط عنه في أغسطس 2014، ومنع من الترشح لأي منصب”.

وأشارت إلى أن “قرار أعلى محكمة في رومانيا يمكن الطعن فيه خلال 10 أيام من صدوره”.

وشغل الاشتراكي الديمقراطي (71 عاما) منصب وزير الخارجية، ثم رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء.

وفي عام 2004 رشح نفسه لمنصب رئيس البلاد، ويشغل حاليا منصب رئيس مؤسسة “Nicolae Titulescu” الأوروبية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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