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المحكمة العليا السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال يوم الإثنين

منذ 37 دقيقة
هلال- تعبيرية

هلال- تعبيرية

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دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عموم المسلمين في أرجائها، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال، مساء يوم الإثنين، الموافق لـ29 من رمضان لهذا العام.

ووفق وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد جاء في الإعلان أنه “نظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (180 / هـ) وتاريخ 29 /8/ 1445هـ، أن يوم الإثنين 1 /9/ 1445هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 11 /3/ 2024م، هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الإثنين 29 /9/ 1445هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 8 /4/ 2024م”.

وطلبت ممن يتمكن من رؤيته بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته.

    المصدر :
  • الحرة

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