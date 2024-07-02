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المحكمة العليا تمنح ترامب حصانة رئاسية وبايدن يرد بانتقاد حاد

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 2 - يوليو - 2024 6:58 صباحًا
جو بايدن

جو بايدن

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين إن حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية هو “سابقة خطيرة” يمكن أن تحول الرؤساء إلى ملوك داعيا الشعب الأمريكي إلى الاعتراض على ذلك برفض دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.

وفي تصريحات واضحة ومدروسة من البيت الأبيض، قال بايدن إن قرار المحكمة يعني أن من غير المرجح إلى حد كبير أن يحاكم ترامب في تهمة السعي لإلغاء نتائج انتخابات 2020 قبل التصويت المقرر في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، وحذر من أن ذلك قد يحول الرؤساء الأمريكيين إلى ملوك.

كانت المحكمة العليا الأمريكية قد خلصت في وقت سابق يوم الاثنين إلى أنه لا يمكن مقاضاة ترامب على أي تصرفات تدخل ضمن صلاحياته الدستورية كرئيس لكن يمكن مقاضاته على أفعاله الخاصة، وذلك في حكم تاريخي يعترف لأول مرة بشكل ما بحصانة الرئيس من الملاحقة القضائية.

وقال بايدن “هذه الأمة تأسست على مبدأ أنه لا يوجد ملوك في أمريكا. كلنا متساوون أمام القانون. لا أحد، لا أحد فوق القانون. ولا حتى رئيس الولايات المتحدة”.

وقال إن قرار المحكمة يعني أنه لم يعد هناك الآن أي حدود لما يمكن أن يفعله الرئيس.

وأضاف “إنها سابقة خطيرة، لأن سلطة المنصب لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن…الحدود الوحيدة سوف يفرضها الرئيس وحده.”

وردا على سؤال على قناة فوكس نيوز حول تصريحات بايدن، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن بيان بايدن “جدير بالازدراء” و”خطير” متهما الرئيس “بمحاولة تقويض المحكمة العليا”.

    المصدر :
  • رويترز

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