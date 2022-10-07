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المحكمة العليا في سريلانك تسمح برفع دعوى ضد الرئيس السابق راجاباكسه

منذ 58 دقيقة
الرئيس غوتابايا راجاباكسا

الرئيس غوتابايا راجاباكسا

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سمحت المحكمة العليا في سريلانكا ببدء إجراءات دعوى ضد الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسه، وفقا لما ذكرته الجماعة الحقوقية التي أقامت الدعوى في بيان الجمعة.

كما وافقت المحكمة على مواصلة الإجراءات ضد رئيس الوزراء السابق ماهيندا راجاباكسه ووزير المالية السابق واثنين من محافظي البنك المركزي السابقين.

وتطالب الدعوى المرفوعة من جانب منظمة الشفافية الدولية بمحاسبة هؤلاء المسؤولين عما تسببوا فيه من أسوأ أزمة مالية تمر بها البلاد فيما يربو على سبعة عقود.

هذا وكانت الاحتجاجات في سيريلانكا على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي تسببت في نقص حاد في السلع الأساسية، حيث تظاهر الآلاف في سريلانكا وبعد محاصرته اضطر الرئيس الى مغادرة مكان إقامته ومن ثم البلاد وارسل في وقت لاحق رسالة الاستقالة.

    المصدر :
  • رويترز

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