المخابرات الأمريكية تؤكد ضلوع الدولة الإسلامية بأفغانستان في هجوم إيران

قال مصدران مطلعان على معلومات استخبارية لرويترز اليوم الجمعة إن اتصالات اعترضتها الولايات المتحدة أكدت ضلوع فرع تنظيم الدولة الإسلامية بأفغانستان في تفجيرين مزدوجين بإيران أسفرا عن مقتل نحو 100 شخص.

وذكر أحد المصدرين “المعلومات الاستخبارية واضحة ولا جدال فيها”.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما لحساسية الأمر إن المعلومات الاستخبارية ضمت اتصالات جرى اعتراضها وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت السلطات الإيرانية، الجمعة إن قوات الأمن ألقت القبض على 11 فردا للاشتباه بضلوعهم في تفجيرين أسفرا عن مقتل زهاء 100 شخص في مراسم ذكرى القائد العسكري قاسم سليماني.

وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان إن قوات الأمن احتجزت شخصين لدعمهما المفجرين الانتحاريين اللذين نفذا الهجوم في كرمان وتسعة آخرين في مناطق أخرى من البلاد للاشتباه بصلاتهم بالحادث.

والهجوم هو الأكثر دموية في إيران منذ الثورة الإسلامية في عام 1979.

وقُتل نحو 100 شخص في الانفجارين اللذين وقعا في أثناء إحياء ذكرى قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قتلته طائرة مسيرة أمريكية في العراق عام 2020.

وتأتي التفجيرات وسط تصاعد التوتر في المنطقة واقتراب الحرب الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة من دخول شهرها الرابع.

وقالت وزارة الاستخبارات إن عملاءها ضبطوا عبوات تفجير ومواد خام وسترات ناسفة وأجهزة للتحكم عن بعد وأجهزة تفجير، مضيفة أن أحد المفجرين مواطن من طاجيكستان.

وقال قائد الحرس الثوري حسين سلامي خلال مراسم تشييع الجثامين في مركز الإمام علي الديني في مدينة كرمان “سنجدكم أينما كنتم”.

وفي خطاب نقله التلفزيون، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي “ستقرر قواتنا المكان والزمان المناسبين للرد”.