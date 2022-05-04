المخابرات الأمريكية: روسيا تستعد لضم مساحات شاسعة من أوكرانيا

قالت المخابرات الأمريكية إن موسكو تستعد لضم مساحات شاسعة جديدة من الأراضي الأوكرانية في الأيام المقبلة، وقد تتجه لتعزيز السيطرة على جزء كبير من شرق البلاد حتى في الوقت الذي تكافح فيه القوات الروسية للسيطرة على مناطق رئيسة في ساحة المعركة.

وقالت صحيفة ”واشنطن بوست“ في تقرير لها إن هذه المزاعم ظهرت بعد تحرك الكرملين للمطالبة بالمناطق الشرقية الأوكرانية، دونيتسك ولوغانسك، كجزء من روسيا، جنبًا إلى جنب مع خيرسون الجنوبية، وذلك وسط معركة عسكرية مكثفة مستمرة قد تدفع بالصراع إلى مرحلة لا يمكن التنبؤ بها وأكثر تفجرًا.

وفي مقابلة مع الصحيفة، قال مسؤول أمريكي كبير إن معلومات استخباراتية ”ذات مصداقية عالية“ تشير إلى أن روسيا ستجري على الأرجح ”استفتاءات احتيالية“، في منتصف مايو/ أيار الجاري، حيث يبدو أن مواطني دونيتسك أو لوغانسك أو خيرسون يعبرون عن دعمهم لمغادرة أوكرانيا والانضمام إلى روسيا، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك، من المحتمل أن تنصب روسيا قادة موالين لها في تلك المناطق.

في سياق متصل، قال مايكل كاربنتر، سفير الولايات المتحدة لدى ”منظمة الأمن والتعاون في أوروبا“، إن التصويت سيكون محاولة لإضفاء ”مظهر من الشرعية الديمقراطية أو الانتخابية“ على عمليات الضم المخطط لها، لكنه رفض الكشف عن المعلومات الاستخباراتية الكامنة وراء هذه المزاعم.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أنه في خيرسون، المدينة الرئيسة الأولى التي استولت عليها القوات الروسية، يبدو أن الكرملين يمهد الطريق لترسيخ سيطرته رسميًا – خاصة بعد الإعلان عن الانتقال إلى اعتماد العملة الروسية هناك – ويستعد لتنصيب ”حكومة دمية“.

من جانبه، قال دانييل فرايد، سفير الولايات المتحدة السابق في بولندا وزميل ”المجلس الأطلسي“، لصحيفة ”واشنطن بوست“ إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ربما يأمل في أن يتسامح الأوروبيون مع الضم كوسيلة لإنهاء الصراع الدموي، لكنه أشار إلى أن“الفظائع الروسية الظاهرة“ – كما حدث في بلدة بوتشا – ستجعل من الصعب على داعمي أوكرانيا الغربيين قبول مثل هذه الصفقة.

واختتمت ”واشنطن بوست“ تقريرها بالقول: ”إذا أخذنا في الاعتبار التدفق المتسارع للأسلحة الغربية للقوات الأوكرانية، فإن التقارير المتعلقة بالتحديات اللوجستية وانعكاسات ساحة المعركة تشير إلى طريق مرهق أمام روسيا مع اقترابها من الاحتفال التقليدي، بيوم النصر في 9 مايو / أيار الجاري“.