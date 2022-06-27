الأثنين 28 ذو القعدة 1443 ﻫ - 27 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المخابرات الأوكرانية تهدد بنقل الحرب إلى داخل روسيا

منذ 10 دقائق
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

A A A
طباعة المقال

توعد رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، روسيا، اليوم الإثنين، بشن هجمات وعمليات تخريب داخل أراضيها.

وقال بودانوف في مقابلة مع صحيفة فينانشيال تايمز البريطانية، إن خط المواجهة مع روسيا امتد لـ2400 كيلومتر، وهو نفس ما كان على الاتحاد السوفياتي أن يواجهه في الحرب العالمية الثانية (1939-1945) ضد ألمانيا النازية.

وتابع بودانوف أن الأنشطة التخريبية بدأت في المناطق التي تحتلها روسيا، وكان أبزرها تفجير سيارتين مفخختين في منطقة خيرسون أسفرتا عن مقتل مسؤول إقليمي عينته القوات الروسية في المدينة.

ووفقا للصحيفة البريطانية، انفجرت قنبلة مزروعة على جانب الطريق في بلدة تشيرنوبيفكا في 22 يونيو/ حزيران بينما كان رئيس إدارة محلية يقود سيارته، ونجا المسؤول وأصيب بشظايا طفيفة.

وبعد يومين، قُتل رئيس إدارة الأسرة والشباب والرياضة بمنطقة خيرسون في هجوم مماثل.

رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف

كما تحدثت تقارير عن غارات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مصافي النفط ومستودعات الوقود والمنشآت العسكرية داخل الأراضي الروسية في الأسابيع الماضية.

وأكد بودانوف، أن “هذه الهجمات لن تقتصر على الأراضي التي كانت في السابق تحت السيطرة الأوكرانية، مضيفا أن الهجمات وعمليات التخريب منتشرة في كل مكان، وحدثت وستحدث في روسيا والعديد من الأماكن الأخرى.

ولم يذكر المسؤول الأوكراني، ما إذا كانت كييف وراء أي من هذه الحوادث.

صحة بوتين

بودانوف قال أيضا، “رغم المخاطر، قام المدنيون بتقديم المعلومات لتحديد المواقع الجغرافية للقوات الروسية من خلال تطبيقات المراسلة التي كانت مفيدة للغاية لتوجيه ضربات المدفعية”، على حد قوله.

وعبر بودانوف عن اعتقاده بأن “بوتين مريض بالسرطان، وأن ذلك ساعد في تفسير توقيت الهجوم”، مضيفا “لدينا جميع فحوصاته”، دون أن يكشف عنها.

لكن الكرملين أكد في وقت سابق، أن بوتين يتمتع بصحة جيدة، ونفى المزاعم السابقة بأن الرئيس الروسي مصاب بالسرطان.

وقالت الرئاسة الروسية في هذا الإطار، إن هذه البيانات يعود تاريخها إلى عام 2014، وقد ظهرت مؤخرًا في أبريل/ نيسان الماضي.

انتقاد الغرب

المسؤول الأوكراني عاد وقال إن “الآمال بشأن انسحاب القوات الروسية وترك المواقع التي تحتلها حاليًا ضئيلة للغاية”، مضيفًا أن “روسيا ليس لديها خيار آخر سوى القتال حتى النهاية.”

وانتقد بودانوف حجم المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا ووصفها بأنها غير كافية، قائلاً إن “كييف تحتاج الكثير من الأسلحة”.

وتلقت أوكرانيا مؤخرًا الدفعة الأولى من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة هيمارس الأمريكية، بالإضافة إلى عشرات مدافع الهاوتزر الألمانية ذاتية الدفع و12 نظامًا مدفعيًا فرنسيًا من طراز قيصر.

ووفقا لتقديرات غربية، فإن التفاوت بين قدرات المدفعية الروسية والأوكرانية تبلغ 10 إلى واحد لصالح القوات الروسية.

    المزيد من أخبار العالم

    علما السودان وإثيوبيا
    إثيوبيا ترد على السودان بشأن حادثة مقتل الجنود
    مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع
    اتفاق مجموعة السبع والدول النامية على تسريع جهود مكافحة تغير المناخ
    الملكة إليزابيث
    الملكة إليزابيث تتوجه إلى اسكتلندا لحضور الأسبوع الملكي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    مرفأ بيروت
    خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟
    الليرة اللبنانية والدولار
    دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟