المخابرات الأوكرانية: روسيا تستخدم خدمة ستارلينك للإنترنت في أوكرانيا

أفادت وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية، اليوم الأحد 11 فبراير/شباط 2024، أن القوات الروسية تستخدم خدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، التي تقدمها شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك، في مناطق محتلة في أوكرانيا فيما بدا وكأن روسيا تستخدم الخدمة بشكل “منتظم”.

وأرسلت سبيس إكس محطات ستارلينك بسرعة لمساعدة أوكرانيا بعد الغزو الروسي في فبراير شباط 2022 وهي مهمة للتواصل في ساحة القتال في كييف.

وتقول الشركة إنها لا تتعامل مع الحكومة الروسية أو الجيش الروسي.

ونقلت المديرية الرئيسية للمخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية عن المتحدث أندريه يوسوف قوله “تم تسجيل حالات استخدام قوات الاحتلال الروسية لهذه الأجهزة، وبدا وكأنها تستخدمها بشكل منتظم”.

وقالت المديرية في بيان إن هناك وحدات عسكرية تستخدم هذه الخدمة مثل لواء الهجوم الجوي الروسي 83 الذي يقاتل قرب مدينتي كليششيفكا وأندرييفكا المحاصرتين في منطقة دونيتسك المحتلة جزئيا شرق أوكرانيا.

وكانت هذه التصريحات أول بيان رسمي لأوكرانيا بشأن استخدام روسيا المزعوم لستارلينك.

وقال مصدران بالحكومة الأوكرانية لرويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه تم رصد استخدام روسي لخدمة ستارلينك في الأراضي الأوكرانية المحتلة. وأفاد أحدهما بأنهم كانوا يحاولون الحصول على بيانات حول نطاق ومدى هذا الاستخدام.

وقالت المديرية الرئيسية للمخابرات إنها راقبت محادثة بين جنديين عن إنشاء محطات ستارلينك ونشرت المقطع الصوتي على تطبيق تيليجرام كدليل.

وقالت ستارلينك في الثامن من فبراير شباط إن محطاتها غير نشطة في روسيا، وإن شركة سبيس إكس لم تبع الخدمة أو تسوّق لها مطلقا في روسيا كما لم تشحن معدات إلى مواقع في روسيا.

وكتبت على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “إذا حصلت سبيس إكس على معلومات بأن محطة ستارلينك يتم استخدامها من قبل جهة خاضعة لعقوبات أو غير مصرح لها، فإننا نحقق في الادعاء ونتخذ إجراءات لإلغاء تنشيط المحطة إذا تأكد الأمر”.