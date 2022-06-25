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المخابرات الأوكرانية: روسيا تقوم بحملة تعبئة سرية لقوات الاحتياط

منذ ساعتين
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف اليوم السبت إن روسيا تستخدم قوات الاحتياط في عملية تعبئة سرية لتعزيز صفوفها في شرق أوكرانيا، وإنه لا جدوى من انتظار إمكانية تراجع قدراتها الهجومية ببساطة.

وفي مقابلة في كييف، قال بودانوف لرويترز إنه يعتقد أن أوكرانيا لن تتمكن من تحقيق نصر على روسيا إلا بالقوة العسكرية.

وأضاف “لا ينبغي أن ننتظر حدوث معجزة بأنهم سيُنهكون ويتوقفون عن الرغبة في القتال، وما إلى ذلك (لكننا) سنستعيد أراضينا بهجوم مضاد”.

وفيما يتعلق بمنطقة خيرسون التي تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا، قال بودانوف إن بلاده سترى “نتائج واضحة” لهجومها المضاد في المنطقة بحلول شهر أغسطس آب.

وأضاف أن الهجوم المضاد هناك سيكون صعبا لكنه ممكن.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية السبت، أن روسيا سحبت على الأرجح العديد من الجنرالات من مناصب قيادية رئيسية في الصراع الأوكراني هذا الشهر.

وكان للحرب تأثير هائل على الاقتصاد العالمي والترتيبات الأمنية الأوروبية، إذ أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز والنفط والغذاء، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تقليل اعتماده الشديد على الطاقة الروسية كما دفع فنلندا والسويد إلى السعي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وفرض الغرب عقوبات غير مسبوقة على روسيا وشركاتها الكبرى والنخبة السياسية وكبار رجال الأعمال ردا على غزو موسكو لأوكرانيا.

وفي علامة كبيرة على الدعم، وافق قادة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على ترشيح أوكرانيا رسميا للانضمام إلى التكتل – وهو قرار قالت روسيا الجمعة إنه يرقى إلى مستوى ”استعباد“ الاتحاد الأوروبي للدول المجاورة.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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