الأثنين 11 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 5 ديسمبر 2022 |
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المخابرات الإسرائيلية: النظام الإيراني سيعاني من الاحتجاجات لسنوات

منذ ساعة واحدة
الاحتجاجات في إيران مستمرة منذ مقتل الشابة مهسا أميني

الاحتجاجات في إيران مستمرة منذ مقتل الشابة مهسا أميني (رويترز)

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قال محلل بارز بالمخابرات الإسرائيلية اليوم الاثنين إن من المرجح ألا يتأثر رجال الدين الذين يحكمون إيران بالمظاهرات التي تجتاح البلاد منذ أسابيع وتوقع بقاءهم في السلطة لسنوات.

وقال البريجادير جنرال أميت سار لمعهد جازيت الإسرائيلي لأبحاث الاستخبارات “يبدو أن النظام الإيراني القمعي سيتمكن من النجاة من هذه الاحتجاجات. لقد صنع أدوات قوية جدا جدا للتعامل مع مثل تلك الاحتجاجات”.

وأضاف “لكنني أعتقد أنه حتى إذا انحسرت هذه الاحتجاجات فإن الأسباب (وراءها) ستظل وهو ما يجعل النظام الإيراني في مشكلة لسنوات قادمة”.

وتشهد إيران اضطرابات في كافة أرجائها بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني خلال احتجاز شرطة الأخلاق لها في 16 سبتمبر أيلول مما شكل أحد أقوى التحديات للجمهورية الإسلامية منذ ثورة 1979.

واعتقلت شرطة الأخلاق الإيرانية أميني لانتهاكها قواعد الحجاب الصارمة.

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