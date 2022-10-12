الأربعاء 16 ربيع الأول 1444 ﻫ - 12 أكتوبر 2022 |
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المخابرات البريطانية تراقب مؤشرات تفكير روسيا في الأسلحة النووية

منذ 10 دقائق
جيريمي فليمنغ

جيريمي فليمنغ

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قال أكبر جهاز مخابرات إلكترونية بريطاني، الثلاثاء، إن لندن تتوقع أن ترصد مؤشرات إذا بدأت روسيا في التفكير في نشر ترسانتها النووية في حربها مع أوكرانيا، مكرراً أن أي حديث عن استخدام مثل هذه الأسلحة “خطير للغاية”.

وقال رئيس هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية جيريمي فليمنغ لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وفي خطاب ألقاه لاحقاً، إن روسيا تعاني من نقص في الذخيرة والأصدقاء والقوات.

وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ظل حتى الآن ملتزماً التعاليم العسكرية الراسخة بعدم استخدام الأسلحة النووية، لكن الجهاز سيبحث عن مؤشرات على أن هذا قد يتغير… آمل أن نرى مؤشرات إذا بدأوا في التخلي عن هذا المسار» من دون أن يوضح الطبيعة الممكنة لهذه المؤشرات.

وقال: “لكن، لنكن واضحين حقاً بهذا الشأن، إذا كانوا يفكرون في ذلك، فستكون هذه كارثة بالطريقة التي تحدث عنها كثير من الناس”.

وقال فليمنغ أيضاً، إنه متأكد من أن بوتين “يشعر بالقلق من مخاطر التصعيد»، وإن ذلك يمكن أن يكون إشارة لسبب «عدم اللجوء إلى هذه الأشكال الأخرى من شن الحرب”.

ورأى أيضاً، أن الروس بدأوا يفهمون الوضع اليائس الذي تعيشه موسكو، وقال: “إنهم يرون الآن فقط مدى سوء تقدير بوتين للموقف”.

وأضاف: “إنهم (الروس) يفرون من التجنيد، مدركين أنهم لم يعودوا قادرين على السفر. إنهم يعلمون أن استخدامهم للتقنيات الحديثة سيكون مقيداً بشكل كبير. وهم يشعرون بمدى الخسارة البشرية الرهيبة لحربه التي اختارها”.

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