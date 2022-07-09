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المخابرات البريطانية: روسيا تنقل قوات الاحتياط قرب أوكرانيا لشن هجوم مستقبلي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 9 - يوليو - 2022 9:14 صباحًا
القوات الروسية- أرشيفية

القوات الروسية- أرشيفية

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قالت المخابرات العسكرية البريطانية السبت، إن روسيا تقوم بنقل قوات الاحتياط من جميع أنحاء البلاد وتحشدها بالقرب من أوكرانيا من أجل القيام بعمليات هجومية في المستقبل.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية على تويتر أن نسبة كبيرة من وحدات المشاة الروسية الجديدة تنتشر على الأرجح بمركبات مدرعة إم تي-إل بي.

وفي هذا السياق، كشف حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو أن “خط الجبهة بأكمله يتعرض لقصف مستمر”.

وأضاف على تطبيق تلغرام أن الروس “لا يكفون عن القصف باتجاه دونيتسك.. باخموت وسلوفيانسك تُقصفان ليلا نهارا، وكذلك كراماتورسك”، وفي موازاة ذلك، تحدث كيريلينكو، الجمعة، عن سقوط ستة قتلى و21 جريحا خلال 24 ساعة في عمليات قصف للمنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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