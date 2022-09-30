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المخابرات الروسية: أدلة تشير الى أن الغرب وراء "تخريب" أنابيب نورد ستريم

منذ 56 دقيقة
مبنى المخابرات الروسية

مبنى المخابرات الروسية

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قال سيرجي ناريشكين رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي الجمعة، إن موسكو لديها مواد تشير إلى أن الغرب كان له دور في التصدعات التي حدثت بأنابيب نورد ستريم تحت البحر والتي تهدد بإخراجها من الخدمة.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن ناريشكين اتهامه للغرب أيضا بالقيام “بكل ما في وسعه” للتستر على مرتكبي ما وصفته موسكو بأنه “هجوم إرهابي” على خط الأنابيب.

هذا وكان وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أكد أنه لا يمكن التكهن حالياً بالجهة التي تقف وراء هذا العمل التخريبي.

كما أضاف في مؤتمر صحافي في هاواي أن التحقيق في عمليات التخريب التي طالت خطوط الغاز الممتدة تحت البحر من روسيا إلى ألمانيا سيستغرق وقتاً، بحسب ما أفادت وكالة أسوشييتد برس، اليوم الجمعة.

وقال :”إلى أن نحصل على المزيد من المعلومات أو نتمكن من إجراء مزيد من التحليل، لن نستطيع التكهن بهوية المسؤولين عن الضرر”.

أتت هذه التصريحات على وقع توتر دولي كبير شهده العالم خلال الأيام القليلة الماضية، بعد 4 تسريبات طالت خطي الأنابيب نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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