المخابرات العامة السودانية: نعلن الدعم السريع قوة متمردة

وسط استمرار الاشتباكات العسكرية التي تفجرت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم، وإعلان الأخيرة السيطرة على القاعدة الجوية في منطقة مروي شمال البلاد، اعتبرت المخابرات العامة السودانية اليوم السبت 15\4\2023 أن تلك القوات متمردة.

ورأت في بيان أن قوات الدعم السريع باتت قوة متمردة.

بدوره، أكد الجيش في بيان أن الدعم السريع هاجم عدة قواعد ومعسكرات لقواته في الخرطوم، واصفاً إياها بالميليشيات.

هذا وقال الجيش السوداني في بيان ايضاً السبت، إن قوات الدعم السريع حاولت مهاجمة قواته في مواقع مختلفة.