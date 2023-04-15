السبت 24 رمضان 1444 ﻫ - 15 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المخابرات العامة السودانية: نعلن الدعم السريع قوة متمردة

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 15 - أبريل - 2023 12:23 مساءً
الشرطة السودانية

الشرطة السودانية

A A A
طباعة المقال

وسط استمرار الاشتباكات العسكرية التي تفجرت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم، وإعلان الأخيرة السيطرة على القاعدة الجوية في منطقة مروي شمال البلاد، اعتبرت المخابرات العامة السودانية اليوم السبت 15\4\2023 أن تلك القوات متمردة.

ورأت في بيان أن قوات الدعم السريع باتت قوة متمردة.

بدوره، أكد الجيش في بيان أن الدعم السريع هاجم عدة قواعد ومعسكرات لقواته في الخرطوم، واصفاً إياها بالميليشيات.

هذا وقال الجيش السوداني في بيان ايضاً السبت، إن قوات الدعم السريع حاولت مهاجمة قواته في مواقع مختلفة.

    المزيد من أخبار العالم

    علم السودان
    اطلاق نار كثيف جنوب العاصمة السودانية
    رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
    وسائل إعلام يابانية: نقل رئيس الوزراء إلى مكان آمن بعد الانفجار
    رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
    بالفيديو وخوفاً من اغتياله.. كيف تعامل حراس رئيس الوزراء الياباني مع الحدث ؟

    الأكثر قراءة

    هزة أرضية
    هزّة قويّة تضرب بحر العرب.. و"مركز زلازل" يرصد تطوّرات الساعات الأخيرة!
    أشرف حكيمي وطليقته هبة عبوك
    "لا يملك شيئًا".. زوجة أشرف حكيمي تُفجّر مفاجأة من العيار الثقيل!
    كريستيانو رونالدو ورودي غارسيا
    كيف علق رونالدو على خبر إقالة مدرب نادي النصر "غارسيا"؟