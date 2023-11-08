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المخابرات العسكرية الأوكرانية: مقتل نائب مدعوم من روسيا بسيارة ملغومة

منذ 7 دقائق
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

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قالت وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية إنها نفذت عملية مع قوات المقاومة في منطقة لوجانسك المحتلة في شرق البلاد لقتل المشرع المدعوم من روسيا ميخائيل فيليبونينكو بسيارة ملغومة صباح اليوم الأربعاء 8\11\2023.

وأضافت الوكالة على تيليغرام “تم تنفيذ عملية خاصة لتصفية فيليبونينكو بالاشتراك مع ممثلين عن حركة المقاومة. ونتيجة للانفجار في الصباح، توفي فيليبونينكو على الفور”.

هذا وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء إن جهود الأمم المتحدة لإعادة إحياء مبادرة حبوب البحر الأسود لم تسفر عن نتائج حتى الآن.

وانسحبت روسيا في يوليو\تموز من الاتفاق الذي كان يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بأمان عبر موانئها على البحر الأسود رغم الحرب.

ومنذ ذلك الحين شنت موسكو أكثر من هجوم على الموانئ ومنشآت التخزين الأوكرانية، وتقول كييف إنها دمرت مئات الآلاف من الأطنان من الحبوب.

وتقول روسيا إنها انسحبت من الاتفاق لأن الحبوب لم تكن تصل للدول الأكثر فقرا ولأن صادراتها من الحبوب والأسمدة ظلت تواجه عوائق.

    المصدر :
  • رويترز

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