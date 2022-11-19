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المخابرات الكندية تحقق في تهديدات إيرانية بالقتل

منذ 14 دقيقة
كندا.. مظاهرات داعمة لاحتجاجات إيران

كندا.. مظاهرات داعمة لاحتجاجات إيران

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قال جهاز المخابرات الأمنية الكندي في بيان إنه يحقق في بلاغات واردة من أشخاص يعيشون في البلاد تلقوا تهديدات “موثوقة” بالقتل من إيران.

وجاء في البيان أن التهديدات “تهدف إلى إسكات” أولئك الذين ينتقدون إيران علانية.

وقال البيان إن جهاز المخابرات الأمنية الكندي يجمع المعلومات من الأشخاص الذين تعرضوا لمضايقات وترهيب مرتبطين بالجمهورية الإسلامية.

وأضاف “يحقق جهاز المخابرات الأمنية الكندي بنشاط في عدة تهديدات بالقتل صادرة عن جمهورية إيران الإسلامية بناء على معلومات استخبارية موثوقة”.

ونشرت هيئة الإذاعة الكندية بيان المخابرات الكندية لأول مرة أمس الجمعة.

وقال البيان إن الجهاز يتعاون بشكل وثيق مع الجاليات الكندية الإيرانية التي تم استهدافها “بشكل غير متناسب”.

كان رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطاني قد قال يوم الأربعاء إن أجهزة المخابرات الإيرانية قامت بعشر محاولات على الأقل لخطف أو حتى قتل مواطنين بريطانيين أو أفراد مقيمين في المملكة المتحدة تعتبرهم طهران تهديدا.

وفرضت كندا سلسلة من العقوبات على إيران بسبب ما قالت إنه انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) في سبتمبر أيلول بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق في طهران.

    المصدر :
  • رويترز

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