المخرج الإيراني جعفر بناهي ينفذ حكما بالسجن 6 سنوات

قال متحدث باسم الهيئة القضائية اليوم الثلاثاء إن المخرج السينمائي الإيراني جعفر بناهي سينفذ حكما بالسجن ست سنوات كانت قد أصدرته في الأصل محكمة في طهران عام 2010، وسط حملة متصاعدة على المعارضة في الجمهورية الإسلامية.

وكان بناهي اعتقل في 11 يوليو تموز في أثناء زيارته لمكتب المدعي العام في طهران لمتابعة قضية اثنين من المخرجين الإيرانيين هما محمد رسولوف ومصطفى الأحمد اللذين اعتقلا بتهم أمنية في وقت سابق هذا الشهر.

وقال المتحدث باسم الهيئة القضائية مسعود ستايشي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون “هذا الشخص (بناهي) حُكم عليه بالسجن ست سنوات في المجمل بسبب دعايته ضد الجمهورية الإسلامية في 2010… لكن لم يتم تنفيذه”.

ففي عام 2010، حكمت محكمة إيرانية على بناهي بالسجن ست سنوات ومنعته من إخراج أفلام أو السفر إلى الخارج لمدة 20 عاما بعد إدانته بتهمة “الدعاية ضد النظام”.

وقال بناهي بعد ذلك إنه كان ضحية ظلم ووصف إحدى التهم الموجهة إليه بأنها “أضحوكة”. وأطلق سراحه لاحقا بكفالة.

وفاز بناهي بالعديد من الجوائز الدولية، منها جائزة الكاميرا الذهبية لمهرجان كان السينمائي عن فيلمه “بالون أبيض” في 1995 وجائزة الدب الذهبي لمهرجان برلين السينمائي في 2015 عن فيلمه “تاكسي”، الذي تم تصويره في إيران في أثناء إطلاق سراحه بكفالة.