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"المدافع البحري 21".. تدريب سعودي أمريكي

21 - يناير - 2021
تدريب سعودي أمريكي

تدريب سعودي أمريكي

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انطلقت، الخميس، فعاليات تدريب مشترك بين القوات البحرية الملكية السعودية ونظيرتها الأمريكية، بمشاركة بريطانية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، شاركت قانصة الألغام البريطانية في التدريب الذي يقام تحت اسم “المدافع البحري 21” بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي بالجبيل.

ويهدف التدريب إلى “رفع الجاهزية القتالية وتوسيع التعاون الأمني البحري بين القوتين، من خلال تعزيز الأمن البحري وتأمين حماية المياه الإقليمية وتبادل الخبرات القتالية”.

وقال مدير التدريب، العميد البحري الركن عوض بن رشيد العنزي، إن التدريب يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية المياه الإقليمية والسواحل والموانئ وتعزيز التعاون العسكري.

وأضاف: “وكذلك تبادل الخبرات القتالية بين القوات البحرية الملكية السعودية والبحريتين الأمريكية والبريطانية”.

وأشار إلى أن التمرين يشمل العديد من المحاضرات والتمارين التدريبية المقدمة من المشاركين.

‏‎يذكر أن التمرين يستمر لمدة أسبوعين في الأسطول الشرقي ومياه الخليج العربي حيث ينفذ الجانبان عديداً من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية وبمشاركة من وحدات الأمن البحرية الخاصة وطيران القوات البحرية ومشاة البحرية وتدريبات على الرماية بالذخيرة الحية، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

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