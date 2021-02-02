المدعون الديمقراطيون يوجهون إلى ترامب تهمة “الخيانة” غير المسبوقة

اعتبر المدعون الديمقراطيون في محاكمة دونالد ترامب في نص مرافعتهم، التي نشرت اليوم الثلاثاء، أن ما قام به الرئيس السابق قبل اقتحام الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير يشكل ”خيانة ذات بعد تاريخي“.

وقال المدعون: إن ”الرئيس حرّض حشدا عنيفا على مهاجمة مبنى الكابيتول“، و“عزمه على البقاء في السلطة بأي ثمن هو خيانة ذات بعد تاريخي“، طالبين ”إدانته“ في ختام هذه المحاكمة التي تبدأ في التاسع من شباط / فبراير.

وكان مجلس النواب قد اتهم ترامب بتحريض مؤيديه على اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير.

وكان دعا ترامب، مؤيديه للمشاركة في تجمع احتجاجي ضخم في العاصمة واشنطن، صباح 6 يناير ضد نتائج الانتخابات، وتزامنت الاحتجاجات مع اجتماع الكونغرس الأميركي، لإقرار فوز الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية.

يذكر أن 5 أشخاص قتلوا بينهم ضابط شرطة، وأصيب أكثر من 50 من عناصر الشرطة، بعد أن تسلل المتظاهرون المؤيدون لترامب إلى مبنى الكابيتول لمنع إعلان فوز بايدن، وفق نتائج الكلية الانتخابية.

وأعلن البيت الأبيض أن من حاصر الكونغرس لا يمثل قيم إدارة ترامب، وقالت المتحدثة باسمه: “اسمحوا لي أن أكون واضحة، العنف الذي رأيناه في مبنى الكابيتول كان مروعا، مستهجنا، ومخالفا للقيم الأميركية. الرئيس وإدارته يدينونه بأشد العبارات الممكنة”.

وأضافت أن ما حدث في الكونغرس “غير مقبول ومن يخالف القانون يجب أن يحاكم بأقصى حد يسمح به القانون”، وذلك بحسب “العربية”