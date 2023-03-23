المدعي العام الأوكراني يطالب بمحاكمة الزعماء الروس غيابيا

قال أندريه كوستين المدعي العام الأوكراني (الخميس 23-3-2023) إن الزعماء الروس يجب محاكمتهم على غزو أوكرانيا حتى ولو لم يتسن اعتقالهم ومحاكمتهم حضوريا.

وقال كوستين لرويترز خلال زيارة مؤقتة إلى لاهاي مقر المحكمة الجنائية الدولية إن محكمة جرائم الاعتداء المقرر تشكيلها يجب أن تعقد محاكمات غيابية لهم.

وتحدث كوستين بعد اجتماع مع كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت الأسبوع الماضي مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتهمه فيها ومسؤول برنامجه لمساعدة الأطفال بارتكاب جريمة حرب هي ترحيل أطفال قسريا من أوكرانيا إلى روسيا.

وبينما يمكن للمحكمة الجنائية الدولية عقد محاكمات على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في أوكرانيا لا يمكنها أن تعقد محاكمات على جرائم اعتداء بسبب قيود قانونية.

وأضاف كوستين أن المحكمة الخاصة ينبغي لها ملاحقة “أعلى القيادات السياسية والعسكرية ومن بينهم بوتين بسبب جريمة الاعتداء”.

وأردف “أعتقد أنه يمكن (عقدها) غيابيا لأن من المهم تطبيق العدالة في جرائم دولية حتى وإن لم يكن الجناة حاضرين”.