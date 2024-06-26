الأربعاء 20 ذو الحجة 1445 ﻫ - 26 يونيو 2024 |
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المدعي العام الهولندي: مشتبه في إطلاقه النار على سياسي إسباني كان يخطط لجريمة أخرى

منذ ساعة واحدة
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قال مكتب المدعي العام الهولندي، اليوم الأربعاء: “إن رجلاً يُزعم أنه أطلق النار على سياسي إسباني في نوفمبر/ تشرين الثاني وكان على صلة بجماعة معارضة إيرانية يُشتبه في أنه كان يخطط لقتل شخص آخر في هولندا”.

أضاف المكتب في بيان أن “الرجل الذي اعتقلته الشرطة الهولندية في السادس من يونيو/ حزيران في مدينة هارلم إضافة لرجل آخر، يُشتبه في تخطيطهما لاغتيال ناشط وصحفيين إيرانيين يقيمون في هولندا”.

وتابع قائلا: “هذا الرجل مواطن تونسي عمره 38 عاما يُشتبه أيضا في محاولته اغتيال سياسي إسباني”.

وأصيب السياسي أليخو فيدال كوادراس (79 عاما)، الذي نجا من الهجوم الذي وقع في وضح النهار بأحد أحياء الأثرياء في وسط مدريد في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني على يد مسلح يستقل دراجة نارية.

وأردف المكتب أن “التحقيق في القضية لا يزال مستمرا والمشتبه بهما رهن الاحتجاز”.

    المصدر :
  • رويترز

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