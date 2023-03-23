المدعي العام في نيويورك: ترامب ساهم في إشاعة "توقع خاطئ"

أوضح المدعي العام في نيويورك الذي يحقق مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية دفع أموال مقابل التستّر على فضيحة، أن ترامب ساهم في إشاعة “توقع خاطئ” بشأن توقيفه الوشيك.

وجاء الموقف في رسالة وجّهها مكتب المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ إلى ثلاثة نواب جمهوريين في الكونغرس كانوا قد وجّهوا رسالة إليه يطلبون فيها مثوله أمام الكونغرس بشأن تحقيقه.

في الرسالة التي وجّهوها الإثنين، اتّهم الجمهوريون وهم رؤساء لجان في مجلس النواب، براغ الديموقراطي بإطلاق “ملاحقة قضائية ذات دوافع سياسية”.

ووُجّهت الرسالة بعدما كان ترامب قد قال السبت، من دون إعطاء أي دليل، إنه يتوقّع أن يتم توقيفه الثلثاء.

والخميس جاء في رد للمستشارة العامة في مكتب المدعي العام ليزلي ديوبك أن “رسالتكم… تدخل غير مسبوق في ملاحقة قضائية محلية جارية”.

وتابعت: “لم ترد الرسالة إلا بعدما أشاع دونالد ترامب توقعا خاطئا بشأن توقيفه في اليوم التالي وحضّكم محاموه على التدخلّ بشكل عاجل. لا يشكّل أي من الواقعتين أساسا مشروعا لتحقيق في الكونغرس”.

وكان ترامب قد أثار بلبلة إعلامية كبرى بنشره على منصّته “تروث سوشال” أنه سيتمّ توجيه الاتهام إليه و”توقيفه” رسمياً.