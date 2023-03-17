المدعي العام للجنائية الدولية يتهم موسكو بنقل مئات الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (الجمعة 17-3-2023) إن مئات الأطفال الأوكرانيين نُقلوا من دور الأيتام ودور رعاية الأطفال إلى روسيا.

جاء بيان خان بعد أن أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وماريا لفوفا-بيلوفا المفوضة الروسية لحقوق الأطفال.

وأضاف خان “كثير من هؤلاء الأطفال، بحسب ادعائنا، تم عرضهم للتبني في روسيا الاتحادية”.

وقال خان إن تغييرا في القانون الروسي جعل من السهل على الأسر الروسية تبني الأطفال بينما كان الأطفال الأوكرانيون وقت ترحيلهم تحت حماية اتفاقية جنيف الرابعة.

ووصف خان في بيانه مذكرتي الاعتقال بأنهما “خطوة أولى ملموسة” فيما لا تزال تحقيقات أخرى جارية بشأن أوكرانيا.

من جهتها اعتبرت روسيا اليوم الجمعة أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الرئيس فلاديمير بوتين لا قيمة لها.

ودأبت موسكو على نفي الاتهامات بأن قواتها ارتكبت فظائع خلال غزوها لجارتها المستمر منذ عام.

وبوتين هو ثالث رئيس يصدر بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بعد الرئيس السوداني عمر البشير والليبي معمر القذافي.

ولن ينتهي الأمر ببوتين على الأرجح إلى المحكمة قريبا، لكن المذكر