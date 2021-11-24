المدعي العام للجنائية الدولية يعتزم زيارة ليبيا

يعتزم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، زيارة ليبيا مطلع العام المقبل، وأوضح أن فريقه لم يتمكن حتى اليوم من زيارتها بسبب وباء كورونا والأوضاع الأمنية فيها.

وقال خان أمام أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، خلال اجتماع خصص لليبيا والمحكمة الجنائية الدولية، أمس الثلاثاء: “في مطلع العام المقبل، إذا سمحت الظروف بذلك، أنوي الذهاب إلى ليبيا”.

وأضاف “أود أن أنخرط بشكل أكبر مع الحكومة الليبية وكذلك أيضا مع أطراف فاعلة أخرى”، مشددا على ضرورة أن يكون هناك “حوار مفتوح”.

ومنذ فترة طويلة تحقق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وانتهاكات بحق مهاجرين ارتكبت في ليبيا.

وأفضت تحقيقات المحكمة خصوصا إلى إصدار مذكرة توقيف دولية في 2011 بحق سيف الإسلام القذافي، المرشح حاليا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وخلال جلسة مجلس الأمن، دعت الولايات المتحدة وإيرلندا خصوصا السلطات الليبية إلى تسليم المحكمة الجنائية الدولية المطلوبين لمحاكمتهم أمامها.

وخان الذي كان في السابق محامي الدفاع عن سيف الإسلام القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية أكد أمام مجلس الأمن أنه سيتنحى عن أي قضية تتصل بالشأن الليبي ويمكن أن يتم التشكيك فيها بحياده، مشددا على أن هذا ما فعله تحديدا في قضية موكله السابق التي يتولاها الآن نائبه حصرا ولا علاقة له البتة بها.

وشدد المدعى العام على أن “هذا المسعى المشترك للحد من الإفلات من العقاب على جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، يجب أن يكون مسارا يسمح بتقريبنا من بعضنا البعض بدلا من تقسيمنا أكثر”.