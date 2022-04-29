المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يكشف عن جرائم عنف جنسي مرتبطة بالصراع في ليبيا

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول الوضع في ليبيا، مساء الخميس، والتي تضمنت تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية حول ليبيا.

وقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تقريره الثالث والعشرين حول الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن، كاشفا استراتيجية جديدة ترتكز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة ودعمها.

وأوضح تقرير خان ارتكاب جرائم خطيرة على نطاق واسع في ليبيا، بما في ذلك جرائم عنف جنسي متصل بالنزاع.

وسلط خان الضوء على الحاجة المتزايدة للتركيز على عدد من الجوانب، من بينها الجانب المادي للتحقيق والتعقّب في حالة ليبيا، والتركيز على الجرائم الجنسية والقائمة على النوع الاجتماعي والجرائم ضد الأطفال والتي تؤثر عليهم.

وشدد خان على أهمية الانخراط مع السلطات الليبية بشكل أفضل ، مؤكدا أن تحقيق العدالة يكون أفضل داخل الدولة نفسها، لكن فقط عندما لا تكون الدولة راغبة في ذلك أو غير قادرة على القيام بذلك، يأتي دور المحكمة.

ومن جانبه قال ممثل روسيا في مجلس الأمن الدولى إن منظمات فبركت الأحداث التي تسببت في هجوم الناتو على ليبيا في 2011، وأن البلدان الغربية انتهكت أحكام القرار 1073 عندما اعتبرت أن فرض منطقة حظر طيران يعد ترخيصا لها لتقوم بقصف ليبيا.

أما مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة فقد اكد أن هناك أدلة مقلقة عن انتهاك القانون الدولي في ليبيا.

وتابع المندوب في كلمته أن بلاده ستواصل رصد الإجراءات القانونية ضد عبد الله السنوسي وسيف الإسلام القذافي بعد صدور مذكرات توقيفهما ويجب أن يقفا أمام العدالة.

وأضاف أنه لا بديل عن الحوار الليبي-الليبي مجددا الدعوة لتجنب التوترات والخلافات، مثنيا على اجتماعات القاعدة الدستورية في القاهرة برعاية الأمم المتحدة.

مشروع بريطاني

وتقدمت بريطانيا بمشروع قرار لمجلس الأمن لتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا لثلاثة أشهر بعد فشل تمرير مسودتين للتمديد 6 أشهر أو سنة.

وأوصى مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بضرورة تعيين مبعوث أممي إلى ليبيا، يرأس البعثة بعد فشل أعضاء مجلس الأمن في التوافق على تعيين مبعوث بديل منذ استقالة المبعوث السابق يان كوبيتش.

ومن المقرر استئناف النقاش في جلسة تعقد في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأمريكية ستيفاني وليامز، مستشارة خاصة له بشأن ليبيا، ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن قدم المبعوث الأممي المخضرم يان كوبيتش استقالته بعد أقل من عام من توليه المنصب.