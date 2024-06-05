المدمرة الأمريكية بي-1 تشارك في مناورات بالذخيرة الدقيقة مع كوريا الجنوبية

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن مدمرة استراتيجية أمريكية من طراز بي-1 شاركت مع طائرات حربية كورية جنوبية وأمريكية في مهمة تدريبية فوق شبه الجزيرة الكورية اليوم الأربعاء وأطلقت سلاح ذخائر الهجوم المباشر المشترك المستخدم مع ما يسمى بالذخائر الخارقة للتحصينات.

وتأتي التدريبات بعد يوم من إعلان كوريا الجنوبية استئناف جميع أنشطتها العسكرية على طول الحدود مع كوريا الشمالية بعد تعليق اتفاقية عسكرية بينهما عام 2018 استهدفت تخفيف التوتر وتفادي الاشتباكات العسكرية.

وذكرت الوزارة في بيان أن ذخائر الهجوم المباشر المشترك استخدمت حول شبه الجزيرة لأول مرة منذ سبع سنوات في تدريب يظهر قدراتها الهجومية الدقيقة.

وقالت القوات الجوية الأمريكية إن هذه الذخائر تستخدم نظام توجيه يحول قنابل الإسقاط غير الموجهة، بما في ذلك الرأس الحربي بي.إل.يو-109 إلى ذخائر دقيقة التصويب باستخدام وحدة ملاحة وتحكم.

ولم تحدد الوزارة موقع إجراء المناورة. وقالت إن المقاتلات الكورية الجنوبية من طراز إف-15كيه التي حلقت مع المدمرات بي-1 نفذت إطلاق نار حي في المناورة التي شاركت فيها أيضا الطائرات الأمريكية والكورية الجنوبية من طراز إف-35 وإف-16.

وتستأنف كوريا الجنوبية الأنشطة العسكرية ردا على إرسال كوريا الشمالية مئات البالونات المحملة بالقمامة والفضلات إلى كوريا الجنوبية التي وصفت هذه الخطوة بأنها استفزاز غير مقبول لم يترك لها خيارا إلا تعليق العمل بالاتفاقية العسكرية.

وقالت كوريا الشمالية العام الماضي إنها لم تعد ملتزمة بالاتفاقية.