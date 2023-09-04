المدّعية العسكرية الإسرائيلية تُوجّه "أوضح انتقاد علنيّ" لخطّة نتنياهو

حذرت المدعية العامة العسكرية في إسرائيل، الجنرال ميجر يفعات تومر يروشالمي، اليوم الإثنين، من الخطوات التي من شأنها المساس باستقلال المحكمة العليا، فيما بدا أنه أوضح انتقاد علني حتى الآن من كبار المسؤولين لخطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية.

وبحسب كلمة ألقتها في مؤتمر لنقابة المحامين الإسرائيليين في تل أبيب، حذرت تومر يروشالمي من تجريد إسرائيل من أحد دفاعاتها الرئيسية في القضايا القانونية الدولية.

وقالت: “إن جهود التي يبذلها جيش الدفاع الإسرائيلي في مجال الشرعية الدولية تستفيد كثيرًا من الهالة والحماية التي يوفرها له نظام العدالة، خاصة المكانة الدولية المهنية التي تحظى بها المحكمة العليا وما تتمتع به من استقلال. إن الإجراءات التي قد تضر، أو يُنظر لها على أنها ستضر باستقلالية ومهنية وكفاءة النظام القضائي، قد تبدد الهالة التي يوفرها النظام القضائي للجيش وتلحق الضرر بمصالح دولة إسرائيل”.

وهيئة الادعاء العسكري هي المكلفة بدعم سيادة القانون داخل صفوف الجيش، وتضم إدارة للقانون الدولي تقدم المشورة للجيش بشأن القوانين المتعلقة بالصراعات المسلحة.

وذكرت تومر يروشالمي أن الجيش يوضح للحكومة التداعيات المحتملة لإجراءاتها القضائية.

وأطلق الائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه نتنياهو حملة في يناير/ كانون الثاني، لتعديل النظام القضائي، مما أثار مخاوف بشأن “الديمقراطية في إسرائيل” وفجر احتجاجات غير مسبوقة امتدت إلى الجيش.

وقال نتنياهو منذ ذلك الحين إنه تم إلغاء بعض الإجراءات الواردة في الخطة الأصلية، وإنه سيسعى للحصول على توافق واسع بشأن أي تعديلات قضائية جديدة يقول إنها تهدف إلى اعادة التوازن بين أجهزة الحكم.

هذا ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا هذا الشهر إلى سلسلة من الطعون المقدمة من مشرعين وهيئات رقابية ضد الإجراءات القضائية التي يتخذها نتنياهو، بما في ذلك قانون تم إقراره في يوليو/ تموز يحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة.