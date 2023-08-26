المراسل الأمريكي جيرشكوفيتش يطعن على قرار تمديد احتجازه في روسيا

قالت وسائل إعلام رسمية روسية (السبت 26-8-2023) إن الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش قدم طعنا على القرار الأحدث بتمديد احتجازه انتظارا لمحاكمته في موسكو بتهم تجسس ينفيها.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن محكمة في موسكو قولها إنها تلقت الاستئناف من فريق الدفاع عن مراسل صحيفة وول ستريت جورنال.

واحتجزت السلطات جيرشكوفيتش في 29 مارس آذار في مدينة يكاترينبرج بجبال الأورال بتهم التجسس التي تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما. ولم تحدد السلطات بعد موعدا لمحاكمته ومددت يوم الخميس احتجازه في سجن ليفورتوفو بموسكو لثلاثة أشهر حتى 30 نوفمبر تشرين الثاني.

ورفضت السلطات طعنين سابقين في أبريل نيسان ويونيو حزيران.

وتقول الولايات المتحدة إن روسيا تستخدم جيرشكوفيتش لممارسة “دبلوماسية الرهائن” في وقت أدت فيه حرب موسكو في أوكرانيا إلى تراجع العلاقات مع واشنطن إلى أدنى مستوياتها فيما يزيد على 60 عاما.

وتقول واشنطن إن القضية المرفوعة ضده ملفقة وطالبت بالإفراج عن كل من جيرشكوفيتش وبول ويلان، وهو مواطن أمريكي أدين بالتجسس في عام 2020 ويقضي عقوبة بالسجن 16 عاما في أحد المراكز العقابية الروسية. ونفى هو أيضا تهمة التجسس.