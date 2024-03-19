الثلاثاء 9 رمضان 1445 ﻫ - 19 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المراعي السعودية تخطط لاستثمار 4.8 مليار دولار خلال 5 سنوات

منذ 14 ثانية
المراعي السعودية

المراعي السعودية

A A A
طباعة المقال

تعتزم المراعي السعودية، إنفاق أكثر من 18 مليار ريال (حوالي 4.8 مليار دولار) حتى 2028 بموجب خطة جديدة تهدف إلى تعزيز النمو والتركيز على مجالات تشمل قدرات سلاسل التوريد والأمن الغذائي في المملكة.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي، نحو 16 بالمئة في الشركة عبر إحدى الشركات التابعة له.

وقالت المراعي في إفصاح لدى سوق الأسهم السعودية “تداول” إن خطتها الاستراتيجية تتسق مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط من خلال تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة وتوسيع القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وأضافت الشركة، “الاستثمار في صناعة الأغذية يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة والمنطقة مع إضافة قيمة للمساهمين”.

وذكر البيان أنه من المقرر تمويل الخطة الاستراتيجية من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتتضمن الخطة تخصيص نحو سبعة مليارات ريال للتوسع في قطاع الدواجن، وخمسة مليارات لتعزيز فئات المنتجات الأساسية الحالية للشركة، إضافة إلى مليار “لدخول قطاعات غذائية جديدة واعدة”.

وخصصت الخطة أربعة مليارات ريال “لتطوير سلسلة التوريد وقدرات المبيعات لدعم خطط التوسع المحلية والإقليمية”.

وقالت صافولا، أكبر شركة للمنتجات الغذائية في السعودية، الشهر الماضي إنها تعتزم توزيع كامل حصتها البالغة 34.52 بالمئة في شركة المراعي على مساهميها.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

جو بايدن
غزة تحت النار
بايدن يؤكد ضرورة هزيمة حماس.. و"قلق" من عملية إسرائيلية برفح
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
بالصور.. الزعيم الكوري الشمالي يشرف على مناورات "سلاح الإبادة"
رئيس الحكومة اليمنية - أحمد عوض بن مبارك
الحكومة اليمنية تلمح لتوقف "خارطة الطريق" الأممية.. ما هي علاقة الحوثيين؟

الأكثر قراءة

الرئيس الأمريكي جو بايدن
حالة من الغضب والهستيريا تصيب بايدن بعد سماعه هذا الخبر!
عناصر من قوى الأمن
مُصاب بطلق ناري في خاصرته في البقاع.. وقوى الأمن تكشف مفاجأة!
الشرطة الأمريكية
لبناني معتقل في أمريكا يعترف بانتمائه لحزب الله.. هذا ما كنت سأفعله في نيويورك!