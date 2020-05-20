المراكز الأميركية: إصابات كورونا تجاوزت المليون و500 ألف وأكثر من 91 ألف وفاة

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ذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بلغت مليوناً و528235 شخصاً بزيادة 23405 حالات عن الإحصاء السابق. وقالت إن عدد الوفيات زاد بواقع 1324 حالة إلى 91664.

ويشمل إحصاء المراكز الأميركية الوفيات والإصابات بمرض كوفيد-19 حتى الرابعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي يوم 19 أيار مقارنة باليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأميركية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.