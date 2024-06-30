المرشح الإصلاحي الإيراني مسعود بزشكيان يتبنى موقفاً ضد الرقابة الإلكترونية

تبنى المرشح الإصلاحي الإيراني مسعود بزشكيان، موقفاً ضد الرقابة الإلكترونية على الإنترنت في البلاد قبل أيام من جولة الإعادة الانتخابية.

وفي منشور الأحد، وعد وزير الصحة السابق بأن حكومة تحت قيادته ستعارض الحجب. كما أكد أن حكومته ستقوم بحملة ضد التنفيذ الصارم لقواعد ارتداء الحجاب للنساء في حال فوزه بالانتخابات.

ومن المقرر أن يتواجه بزشكيان والمتشدد المحافظ سعيد جليلي في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة الإيرانية يوم الجمعة.

وتبدأ مرحلة قصيرة من الحملة الانتخابية الأحد بمناظرتين تلفزيونيتين يومي الاثنين والثلاثاء.

ينتمي بزشكيان إلى المعسكر الإصلاحي، ويصف جراح القلب نفسه بأنه سياسي محافظ يعتقد أن الإصلاحات ضرورية. ومع ذلك، فإن ما إذا كان المرشح المعتدل قادرا على الوفاء بالوعود الانتخابية على الإطلاق أمر مثير للجدل.

وفرضت السلطات الإيرانية قيودا متكررة على الإنترنت في الماضي، على سبيل المثال خلال موجات كبيرة من الاحتجاجات كما حدث في خريف عام 2022. ويشار إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي بما في ذلك “إنستغرام” و”إكس” و”تليغرام” محجوبة في إيران.

وعلى الرغم من الحظر، تنشط السلطات والحكومة والعديد من السياسيين على المنصات. وعادة ما يتحايل الإيرانيون على الحظر باستخدام شبكة افتراضية خاصة (في بي إن).