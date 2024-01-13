المرشح لاي تشينغ-تي المؤيد لاستقلال تايوان يفوز بالانتخابات الرئاسية

فاز لاي تشينغ-تي مرشح الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة التايوانية في الانتخابات التي أجريت، اليوم السبت 13\1\2024، والتي وصفتها الصين بأنها خيار بين الحرب والسلام.

وأعلن لاي تشينغ-تي فوزه في تجمع حاشد أمام أنصاره، وتعهد بالدفاع عن بلاده ضد “ترهيب” الصين.

وشكر المعارضة على التهاني، وقال “سأدرس بعناية برامج ومواقف خصومي في الانتخابات، شريطة أن تفيد الشعب والتنمية الوطنية، وسيتم تضمينها في برنامجي السياسي”.

وبهذه النتيجة يتولى “الحزب الديمقراطي التقدمي”، الذي يناصر هوية تايوان المستقلة ويرفض مطالب الصين بالسيادة عليها، السلطة لثالث فترة على التوالي، وهو أمر غير مسبوق في نظام الانتخابات في تايوان.

ولاي تشينغ-تي الذي تقول الصين إنه يمثل “خطرًا جسيمًا” بسبب مواقفه المؤيدة لاستقلال تايوان، تصدر نتائج الانتخابات الرئاسية، ومن المتوقع أن يتولى منصبه في 20 مايو 2024.

وحصل لاي تشينغ-تي، نائب الرئيسة المنتهية ولايته، الذي ينتمي إلى “الحزب الديموقراطي التقدمي” على 40.2% من الأصوات، حسب النتائج التي تشمل 98% من مراكز الاقتراع. وحصل منافسه الرئيسي هو يو-إيه، مرشح الحزب القومي الكومينتانغ الذي يدعو إلى التقارب مع بكين، على 33.2% من الأصوات.

وتجري الانتخابات في الوقت الذي تكثف فيه بكين ضغوطها لمحاولة إجبار الجزيرة على قبول السيادة الصينية.

وأغلقت مراكز التصويت أبوابها الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت غرينتش)، وبدأت عمليات الفرز اليدوي بعدها بوقت قصير.

وتعد تايوان قصة نجاح ديمقراطي منذ إجراء أول انتخابات رئاسية مباشرة في عام 1996 والتي كانت تتويجا لعقود من النضال ضد الحكم السلطوي والأحكام العرفية.

وفي حديثه للصحفيين في مدينة تاينان الجنوبية قبل التصويت، شجع لاي المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.

وقال في تصريحات مقتضبة: “كل صوت له قيمته، فهذه هي الديمقراطية التي اكتسبتها تايوان بشق الأنفس”.

وفي الفترة التي سبقت الانتخابات، نددت الصين مرارا وتكراراب المرشح الرئاسي الأبرز في تايوان ووصفته بأنه انفصالي خطير، ورفضت دعواته المتكررة لإجراء محادثات معها. ويقول لاي إنه ملتزم بالحفاظ على السلام عبر مضيق تايوان ومواصلة تعزيز دفاعات الجزيرة.

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية، صباح السبت 13\1\2024، أنها رصدت مجددا مناطيد صينية تعبر مضيق تايوان، وحلقت إحداها فوق تايوان نفسها.

ونددت الوزارة بسيل المناطيد التي رُصدت فوق المضيق في الشهر الماضي، ووصفتها بأنها حرب نفسية وتهديد لسلامة الطيران.

وينافس لاي في انتخابات الرئاسة هو يو-إيه من حزب كومينتانغ، أكبر أحزاب المعارضة، بالإضافة إلى رئيس بلدية تايبه السابق كو وينجي المنتمي لحزب الشعب التايواني الصغير، الذي تأسس في عام 2019.

ويدعو هو يو-إيه إلى استئناف التواصل مع بكين بدءا بتبادل الزيارات ويتهم شأنه شأن الصين منافسه لاي بدعم الاستقلال الرسمي لتايوان. ويقول لاي إن هو مؤيد لبكين، لكن هو يرفض ذلك الاتهام.

أما المرشح الثالث كو وين جي فحظي بقاعدة تأييد حماسية لا سيما بين الناخبين الشباب بفضل تركيزه على قضايا معيشية مثل ارتفاع تكلفة السكن.

ويرغب كو أيضا في إعادة التواصل مع الصين، لكنه يصر على أن ذلك لا يمكن أن يكون على حساب حماية الديمقراطية ونمط الحياة في تايوان.

ولا تقل الانتخابات البرلمانية أهمية عن الانتخابات الرئاسية خاصة إذا لم يتمكن أي من الأحزاب الثلاثة من الحصول على أغلبية وهو ما قد يعيق قدرة الرئيس الجديد على إقرار التشريعات والإنفاق خاصة في مجال الدفاع.

ولا يحق للرئيسة الحالية تساي إينغ وين بموجب الدستور الترشح مرة أخرى بعد فترتين في المنصب.