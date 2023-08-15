المرشّح الأوفر حظًا لرئاسة تايوان: لا خطط لتغيير اسم بلدنا.. ولسنا جزءًا من الصين

أشار وليام لاي نائب رئيسة تايوان، والمرشح الأوفر حظًا للفوز بمنصب الرئيس الجديد للبلاد، في مقابلة اليوم الثلاثاء، إلى أنّه لا خطط لديه لتغيير الاسم الرسمي للجزيرة، مؤكدًا أن تايوان “ليست تابعة” للصين.

ولاي شخصية غير مفضلة بالنسبة لبكين، بسبب تصريحات سابقة له قال فيها إنه “يعمل بشكل عملي من أجل استقلال تايوان”، وهو خط أحمر بالنسبة للصين التي تعتبر الجزيرة، التي بها نظام حكم ديمقراطي، جزءًا من أراضيها.

وقال لاي مرارًا إنه لا يسعى إلى تغيير الوضع الراهن، وإنه ببساطة يذكر حقيقة أنّ تايوان دولة مستقلة بالفعل وأن شعبها فقط هو من يمكنه تقرير مستقبله.

وقال في مقابلة مع وكالة بلومبرغ نيوز: “علينا الإقرار بحقيقة أن.. تايوان بلد مستقل له سيادة واسمه (الرسمي) جمهورية الصين. إنه ليس جزءًا من جمهورية الصين الشعبية. جمهورية الصين وجمهورية الصين الشعبية لا يتبعان بعضهما. ليس من الضروري إعلان الاستقلال”.

وقال لاي، بحسب نص نشره فريق حملته الانتخابية: “الاسم الحالي، وفقًا لدستورنا، هو جمهورية الصين”، وأضاف “لا توجد خطط لتغيير اسم بلدنا”.

وتجري تايوان انتخابات رئاسية في يناير/ كانون الثاني. ولا يمكن للرئيسة تساي إينج وين الترشح مرة أخرى، بعد أن قضت فترتين في المنصب.