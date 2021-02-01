المرصد.. ارتفاع حصيلة القتلى في تفجيرين شمال سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، عن ارتفاع حصيلة قتلى التفجيرين المنفصلين بسيارتين مفخختين، أحدهما في مدينة أعزاز وآخر قرب مدينة الباب شمال سوريا، إلى 12 شخصا، بينهم سبعة مدنيين .

وأفاد المرصد، في حصيلة جديدة مساء الأحد، بمقتل سبعة مدنيين، بينهم امرأتان وطفلان، في تفجير سيارة مفخخة قرب المركز الثقافي في مدينة أعزاز، ما أسفر أيضاً عن إصابة نحو 30 آخرين.

وشاهد مراسل فرانس برس في أعزاز سيارة مشتعلة في مكان الحادث يتصاعد منها دخان أسود بينما هرع المارة حولها، وحمل أحدهم طفلاً ملفوفاً بقطعة قماش ملطّخة بالدماء.

وفي وقت لاحق، استهدف تفجير سيارة مفخخة حاجزا لمقاتلين سوريين موالين لتركيا قرب مدينة الباب ما أدى إلى مقتل خمسة منهم على الأقل.

وتشهد مناطق شمال سوريا، التي تسيطر عليها تركيا وفصائل سوريا موالية لها، تفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة، ونادراً ما تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

وغالباً ما تتّهم أنقرة المقاتلين الأكراد الذين تصنّفهم “إرهابيين” بالوقوف خلفها.

وأدى تفجير سيارة مفخخة، السبت، إلى مقتل ثمانية مدنيين بينهم أربعة أطفال في مدينة عفرين شمال غرب سوريا.

وفي 2 يناير، قتل مدني وأصيب تسعة آخرون بانفجار سيارة مفخخة في جنديرس بريف عفرين، كما انفجرت في اليوم نفسه سيارة مفخخة قرب سوق للخضر في بلدة رأس العين الحدودية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

ومنذ عام 2016، سيطرت تركيا وفصائل سورية موالية لها على عدة مناطق في شمال سوريا بعد هجمات عدة شنتها ضد تنظيم “داعش” ومقاتلين أكراد.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً، منذ العام 2011، تسبّب بمقتل أكثر من 387 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.