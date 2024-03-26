المرصد السوري: مقتل 8 من الميليشيات الإيرانية بقصف على دير الزور

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 9 أشخاص، بينهم سوري واحد و8 من الميليشيات الإيرانية، نتيجة ضربات جوية مجهولة استهدفت مقرا لها في مدينة دير الزور.

وقال المرصد السوري، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن هناك معلومات عن مقتل شخصية قيادية في الضربة الجوية التي استهدفت حي الفيلات بالمدينة.

وأوضح المرصد، أن هذه الغارات نفذتها طائرات مجهولة، بعد ساعات من هبوط طائرة شحن إيرانية أقلت عناصر من الحرس الثوري إلى دير الزور قبل القصف.

وبحسب مصادر المرصد، فقد استهدفت الطائرات المجهولة مزارع الميادين ومقرين للميليشيات في مدينة البوكمال ومقر قرب منطقة العباس، واستهداف مقر بحي الفيلات في مدينة دير الزور.

وقال المرصد السوري لـ”سكاي نيوز عربية” إن القصف في دير الزور استهدف موقعا تابعا للحرس الثوري، وعبر عن اعتقاده أن القصف في دير الزور على الميليشيات الإيرانية يرجح أنه إسرائيلي.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على ضربات بعينها، لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضا مواقع للجيش السوري.