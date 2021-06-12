المرصد: مقتل 16 شخصا في قصف مدفعي على عفرين السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 16 شخصا على الأقل، بينهم 11 مدنيا، في قصف مدفعي استهدف اليوم السبت مدينة عفرين السورية الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لأنقرة وأصاب مستشفى خصوصا.

ومن بين القتلى طبيب وثلاثة من موظفي المستشفى وثلاث نساء وطفل، بحسب المرصد الذي أشار إلى أن القصف الذي طاول مستشفى الشفاء كان مصدره مناطق في شمال محافظة حلب حيث تنتشر قوات النظام السوري ومقاتلون أكراد.‎

وفي وقت سابق قالت مصادر في الدفاع المدني إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب عدد آخر، في هجومين منفصلين بالمدفعية.

واستهدف الهجوم الأول منطقة سكنية، بينما استهدف الثاني مستشفى، بعد ذلك بقليل، مما أدى إلى مقتل ستة على الأقل.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي القتلى وسط أنقاض مستشفى الشفاء.

وقال مسؤول محلي تركي إن مصادر في المستشفى زعمت أن وحدات حماية الشعب الكردية السورية قصفت المبنى بصاروخ، طبقا للتقارير الأولية. وأضاف المسؤول أن المدفعية التركية ردت بقصف مواقع ريفية قرب مدينة معرة النعمان.

وتستهدف تركيا وحدات حماية الشعب الكردية وتعتبرها منظمة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني الموجود داخل حدودها، وقامت بعمليات توغل داخل الأراضي السورية لدعم مسلحين من المعارضة السورية لإبعاد مقاتلي الوحدات عن الحدود التركية.

وتحتفظ أنقرة حاليا بوجود عسكري كبير في المنطقة، وتنشر آلاف الجنود في آخر معقل للمعارضة السورية المسلحة.