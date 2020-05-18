المرصد : وصول دفعة جديدة تضم 120 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

وصلت دفعة جديدة تضم 120 مسلحا من المرتزقة إلى معسكرات تدريب جنوبي تركيا، وذلك بعد خروجهم من منطقة عفرين السورية، تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا، حسب ما ذكر الموصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عدد المسلحين الذين نقلتهم تركيا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 8950، من بينهم مجموعة من غير السوريين، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب وصل إلى 3420.

وأشار المرصد إلى أن من ضمن المجموع العام للمسلحين، يوجد نحو 150 طفل تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما، غالبيتهم من فرقة ما يعرف بـ”السلطان مراد”.

وأضاف أنه جرى تجنيد هؤلاء الأطفال للقتال في ليبيا، “عبر عملية إغراء مادي، واستغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر”.

وكان المرصد السوري قد أشار، الأحد، إلى مقتل 11 مسلحا، من بينهم طفل دون سن الـ18، خلال معارك على عدة محاور في ليبيا، لتبلغ بذلك حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا في ليبيا، 298 مسلحا، بينهم 17 طفلا دون سن الـ 18.

والقتلى من فصائل “لواء المعتصم” و”فرقة السلطان مراد” و”لواء صقور الشمال” و”الحمزات” و”سليمان شاه”، ووفقا لمصادر المرصد.

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوبي طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة إلى معارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.