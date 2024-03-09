السبت 28 شعبان 1445 ﻫ - 9 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المركزية الأمريكية تعلن إسقاط 15 طائرة مسيرة في منطقة البحر الأحمر

منذ 8 دقائق
سفينة حربية في البحر الأحمر

سفينة حربية في البحر الأحمر

A A A
طباعة المقال

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت 9 مارس/آذار 2024، إن سفنا وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت 15 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون اليمنيون في منطقة البحر الأحمر في وقت مبكر من اليوم.

وأضافت أن الطائرات المسيرة كانت تشكل “تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة”.

وأمس الجمعة، قال الجيش الأمريكي، إنه نفذ ضربة دفاعاً عن النفس ضد صاروخين مضادين للسفن مثبتين على شاحنتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية أمس “إنه في حوالي الساعة 3:55 مساء (بتوقيت صنعاء) أطلق الإرهابيون الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن إلى خليج عدن على السفينة إم/في بروبيل فورتون التي ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها شركة من سنغافورة”.

وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

سفن حربية في البحر الأحمر
الولايات المتحدة تعلن تنفيذ ضربة ضد صاروخين للحوثيين في اليمن
القصر الوطني في هايتي
إطلاق نار كثيف بالقرب من القصر الوطني في هايتي
من مظاهرة سابقة في الرباط تطالب بوقف "التهميش" و"التمييز" ضد المرأة المغربية
تضامنا مع المرأة الفلسطينية.. عشرات المغربيات يتظاهرن في الرباط

الأكثر قراءة

ناسا تحذر من عاصفة شمسية عنيفة قد تضرب الأرض
يوم قيامة الإنترنت.. ناسا تكشف تفاصيل خطيرة عن حدث قد يغير العالم في 2025
عناصر من حزب الله
إسرائيل تمهل حزب الله حتى هذا التاريخ.. إما الاتفاق وإما الحرب!
العميد احتياط في الجيش الإسرائيلي موشيه "تشيكو" تمير
تولى إعداد خطط لعملية برية في لبنان.. من هو العميد الإسرائيلي "موشيه تمير"!؟