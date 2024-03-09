المركزية الأمريكية تعلن إسقاط 15 طائرة مسيرة في منطقة البحر الأحمر

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت 9 مارس/آذار 2024، إن سفنا وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت 15 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون اليمنيون في منطقة البحر الأحمر في وقت مبكر من اليوم.

وأضافت أن الطائرات المسيرة كانت تشكل “تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة”.

وأمس الجمعة، قال الجيش الأمريكي، إنه نفذ ضربة دفاعاً عن النفس ضد صاروخين مضادين للسفن مثبتين على شاحنتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية أمس “إنه في حوالي الساعة 3:55 مساء (بتوقيت صنعاء) أطلق الإرهابيون الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن إلى خليج عدن على السفينة إم/في بروبيل فورتون التي ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها شركة من سنغافورة”.

وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.