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المركزي الأمريكي: الاقتصاد يتباطأ وضغوط الأسعار تتراجع

منذ 7 دقائق
شعار البنك المركزي الأمريكي

شعار البنك المركزي الأمريكي

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أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الماضي الذي انعقد يومي 11 و12 يونيو حزيران أن مسؤولي المجلس أقروا في الاجتماع أن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ وأن “ضغوط الأسعار تتضاءل”، لكنهم ما زالوا ينصحون باتباع نهج الانتظار والترقب قبل الاتجاه لخفض أسعار الفائدة.

وأشار المحضر، الذي صدر اليوم الأربعاء، على وجه الخصوص إلى بيانات ضعيفة لمؤشر أسعار المستهلكين في مايو أيار باعتبارها واحدة من “عدد من التطورات في سوقي المنتجات والعمل” التي دعمت وجهة النظر القائلة بأن التضخم يتراجع.

ومع ذلك، “لم يتوقعوا أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية لحين ظهور معلومات إضافية تمنحهم ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو” هدف الاثنين بالمئة.

وذكر محضر الاجتماع إنه في ظل تحسن متواضع فقط حتى الآن، لم يكن هناك ما يبرر هذه الخطوة على الرغم من المؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد وتراجع ضغوط الأسعار.

    المصدر :
  • رويترز

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