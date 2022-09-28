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المركزي الأمريكي يحضر مفاجأة جديدة لمواجهة التضخم!

منذ 4 دقائق
بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

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قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في أتلانتا رافاييل بوستيك (الأربعاء 28-9-2022) إن عدم إحراز تقدم واضح في مكافحة التضخم يعني أن المجلس سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بحيث تصل إلى مستوى بين 4.25 و4.5 بالمئة بحلول نهاية العام.

وأضاف بوستيك في تصريحات للصحفيين “التضخم لا يزال مرتفعا… مرتفعا للغاية ولا ينخفض بسرعة كافية إلى هدفنا البالغ اثنين بالمئة”، مشيرا إلى أن توقعاته الأساسية، والتي تتماشى مع متوسط توقعات زملائه، ترجح رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في نوفمبر تشرين الثاني و50 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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